Angel Di Maria’ya ilginç teklif

Beşiktaş'ın resmi teklif yaptığı Arjantinli kanat oyuncusu Angel Di Maria'yı futbola başladığı kulüp olan Rosario Central da yeniden kadrosuna katmak istiyor. Arjantin basınında çıkan haberlerde Central'in tecrübeli yıldız için teklif yaptığı belirtildi. Arjantin ekibinin ölüm tehditleri aldığı iddia edilen oyuncu için yaptığı teklifte Federal Polis ve Özel Harekat Birlikleri tarafından desteklenen bir operasyon takımı, zırhlı araç, karadan ve havadan özel koruma, yaşayacağı evinin özel olarak gözetim altında olacağı ve stat ve antrenmanlarda sivil polis korumasının bulunduğu bir paket sunduğu ifade edildi. 36 yaşındaki Di Maria'nın transferle ilgili kesin kararını Copa America'nın ardından vereceği belirtiliyor.

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