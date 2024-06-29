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ABD harekatı: Beşiktaş kulübü ses getirecek hamleler için atağa kalktı

Beşiktaş, Toronto’dan Insigne ve Bernardeschi için temaslarını sıklaştırdı. Brad Friedel’ın 2 oyuncu ve kulübüyle masaya oturmaya hazırlandığı ortaya çıktı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 29 Haziran 2024 Güncelleme 29 Haziran 2024, 07:03
ABD harekatı: Beşiktaş kulübü ses getirecek hamleler için atağa kalktı

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Kadrosuna Paulista ve Rafa Silva'yı takviye ederek çıtayı yükselten Beşiktaş, rotayı şimdi de ABD'ye çevirdi. Siyah-Beyazlılar, ses getirecek iki ismi daha renklerine bağlamak için atağa kalktı.

FRİEDEL GÖRÜŞECEK
Siyah-Beyazlılar'da yönetim danışmanı Brad Friedel, ABD'de Toronto'da oynayan kanat forvet Lorenzo Insigne için temasları sıklaştırdı. Friedel'ın, hem 33 yaşındaki İtalyan yıldız hem de Toronto ile masaya oturmaya hazırlandığı öğrenildi. Insigne'nin sözleşmesi 2026'ya kadar sürüyor. 4.5 milyon Euro değerindeki yıldız futbolcu Toronto'da devam eden sezonda 13 maçta 4 gol, 3 asist üretti. Ancak; transfer operasyonu Insigne ile bitmeyecek.

İKİ YILDIZA KANCA
Friedel'ın aynı zamanda sağ kanat, sol kanat ve ihtiyaca göre 10 numara da oynayabilen Federico Bernardeschi'yi de listesine aldığı belirtildi. 30 yaşındaki bir diğer İtalyan yıldızın kontratı da 2026 yılında sona erecek. Lider özelliklere sahip yıldızlardan biri olarak bilinen ve yeni bir maceraya sıcak bakan Bernardeschi, Toronto'da 17 mücadelede şans buldu ve 7 gol, 5 asist üretti. Beşiktaş, her iki futbolcuyu da yeni sezon öncesi renklerine bağlayarak kadro kalitesini yükseltmeyi hedefliyor.

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