Fener’den çifte mesai

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası Tesisleri'nde dün yaptığı çift antrenmanıyla sürdürdü. Sabah idmanında salonda core çalışması ile başlayan antrenman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleri ile noktalanırken akşam idmanı ise pas çalışması ve üç takım halinde dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı.

Taraftarlara açık olarak gerçekleşen sabahki idmanda takıma destek veren taraftarlara Portekizli teknik adam Jose Mourinho ve oyuncular da imza verip fotoğraf çektirdi.