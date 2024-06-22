Ndayishimiye için sıcak temas

Orta sahaya takviye yapmak için çalışmalarına titiz bir şekilde devam eden Trabzonspor, bir dönem ülkemizde Malatyaspor ve Başakşehir formalarını da giyen Youssouf Ndayishimiye'yi gündemine aldı. Fransız basınına göre; Bordo- Mavililer 25 yaşındaki defansif orta saha oyuncusunu satın alma opsiyonu ile kiralamak istiyor. Geçtiğimiz sezon 11 milyon 500 bin Euro bonservis bedeli ile transfer olduğu Nice'de 26 maçta forma giyen ve 1 gol atan Burundili oyuncunun daha fazla süre alabileceği bir takıma transfer olmak istediği iddia ediliyor. Ndayishimiye'nin kariyerinde de 143 maçta 13 gol, 8 asisti bulunuyor.

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