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Mario Mitaj iddiası

Galatasaray’ın, Lokomotif Moskova’nın 20 yaşındaki sol beki Mario Mitaj ile ilgilendiği öne sürüldü.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 22 Haziran 2024 Güncelleme 22 Haziran 2024, 07:02
Mario Mitaj iddiası

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Transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Galatasaray ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İtalyan gazeteci Nico Schira, Sarı-Kırmızılı takımın Rus ekibi Lokomotif Moskova'nın 20 yaşındaki sol beki Marıo Mitaj ile ilgilendiğini öne sürdü. Haberde genç oyuncu için Fransız ekibi Brest'in de devrede olduğu belirtildi. Galatasaray'ın Arnavut futbolcu ile ilgili girişimlerini Derrick Könh'ün durumuna göre hızlandırabileceği de gelen haberler arasında. Geride kalan sezonda Rus ekibiyle 27 maça çıkan genç futbolcu söz konusu karşılaşmalarda skor üretemezken 4 sarı kart gördü. Lokomotif Moskova ile 2027 yılına kadar kontratı bulunan Mitaj'a güncel verilere göre 2 milyon Euro değer biçiliyor.

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