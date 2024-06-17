Hollanda’ya galibiyeti Beşiktaş’ın eski yıldızı getirdi

EURO 2024 D grubu ilk maçında Hollanda, Polonya'yı 1-0 geri düştüğü maçta 29'da Gakpo ve 83'te eski Beşiktaşlı Wout Weghorst'un bulduğu golle 2-1 mağlup etti ve turnuvaya galibiyetle başladı. Polonya 16. dakikada geçen sezonu Antalya'da geçiren Buksa ile golü buldu. Zielinski'nin kullandığı kornerde ön direkte iyi yükselen yıldız golcü topu ağlara gönderdi: 1-0. Hollanda bu gole 29'da karşılık verdi.

SZYMANSKİ 46'DA ÇIKTI

Gakpo'nun yay üzerinden çektiği şut Salamon'a çarparak ağlarla buluştu: 1-1. İkinci yarıda iki takımda fırsatlar yakalasa da 83'te Wout Weghorst'la golü bulan Hollanda oldu ve maç bu skorla sona erdi. Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Szymanski 46 dakika sahada kalırken, Rams Başakşehir'in Polonyalı golcüsü Piatek ise forma şansı bulamadı.