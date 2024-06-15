Beşiktaş Başkanı Hasan Arat: Güçlü bir takım kuracağız

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat imza töreninde açıklamalarda bulundu. Arat, "Van Bronckhorst, kulübümüzün geleceği açısından kritik öneme sahip bir isim. Modern futbol anlayışı ve genç oyunculara verdiği önemle kulüp için en uygun isimlerden biri. Beşiktaş çok güçlü bir takımla gelecek. Bunu tüm taraftarımız hissedecek" diye konuştu.

Arat, "Hedefimizdeki herkesle görüşüyoruz. Sahamızın yenilenmesine başlanıyor. Çok güzel bir çatımız olacak. Beşiktaş menfaatleri ne gerektiryorsa onu yapacağız" ifadelerini kullandı.