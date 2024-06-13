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Kıran kırana Van Bissaka

Galatasaray, Okan Buruk’un en çok istediği sağ bek olan İngiliz yıldız için girişimlere hız verdi. Manchester United 15 milyon Euro isterken, yönetim rakamı tek haneli seviyeye çekmek istiyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 13 Haziran 2024 Güncelleme 13 Haziran 2024, 07:03
Kıran kırana Van Bissaka

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Transferde öncelikli hedefini sağ bek olarak belirleyen Galatasaray 4 koldan arayışlarını sürdürüyor. Çok sayıda isimle temas kuran Sarı- Kırmızılılar'da listenin ilk sırasında Aaron Van Bissaka yer alıyor. Teknik direktör Okan Buruk'un çok atletik ve çabuk bir bek olmasından dolayı İngiliz yıldızı mutlaka kadrosunda görmek istediği, yönetimin de Manchester United ile pazarlıklara hız verdiği öğrenildi. Alınan bilgilere göre İngiliz kulübü kapıyı 15 milyon Euro'dan açtı. Ancak; Galatasaray'ın Van Bissaka'nın sözleşmesinin son senesine girmesinden dolayı rakamı tek hanelere çekmeyi hedeflediği gelen bilgiler arasında. Sarı-Kırmızılılar'ın listesinde 3-4 önemli futbolcu daha olduğu, Buruk'un ısrarı nedeniyle yönetimin Van Bissaka'ya bitirebilmek için çok yoğun bir mesai harcadığı ifade ediliyor. Hedef, yeni sağ beki kampa yetiştirmek.

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