Raul Jimenez Kartal’a doğru

Beşiktaş, Meksikalı yıldız golcü Raul Jimenez ile ilgileniyor. Fulham forması giyen 33 yaşındaki golcü, geleceği hakkında önemli bir karar aşamasında. Club America da tecrübeli golcüyü kadrosuna katmak için yoğun çaba harcıyor. Raul Jimenez'in birkaç gün içinde net kararını açıklaması bekleniyor. Tecrübeli oyuncu bu sezon 24 maçta 7 gol kaydetti. Fulham ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Jimenez, 105 kez Meksika Milli Takım formasını giyerken 33 gol atmayı başardı. Geride kalan sezonda 58 maçta 14 kez fileleri sarstı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN