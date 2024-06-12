Fenerbahçe’de Orta sahaya Mady Camara

Orta saha mevkisinde Fred'in yanına bir isim transfer etmek isteyen Fenerbahçe, aradığı ismi komşu Yunanistan'da buldu. Fransız medyasından Foot Mercato'da yer alan habere göre bu isim Yunan ekibi Olmypiakos ile sözleşmesi sona eren Gineli orta saha Mady Camara. Haberde Jose Mourinho'nun Gineli orta sahayı Roma'da çalıştığı dönemde de transfer etmek istediği kaydedildi. AEK, Başakşehir, PAOK, Saint-Etienne ve Lille takımı da kadrosuna katmak istiyor. Transfermarkt'a göre piyasa değeri 6 milyon Euro olarak gösterilen 27 yaşındaki futbolcu, merkez orta sahanın yanı sıra, önlibero ve 10 numara mevkilerinde de forma giyiyor. Camara, geçen sezon 29 maçta forma giyerken 1 gol attı, 1 de asist yaptı.

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