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Oylama tartışması

Vefa Küçük, bugünkü seçimi oylama sonucunda yönetmeye hak kazandı. Ancak oylamada çift el kaldırıldığı iddia edildi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 09 Haziran 2024 Güncelleme 09 Haziran 2024, 07:01
Oylama tartışması

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Fenerbahçe'de seçimi kimin yöneteceğine dair dün oylama yapıldı. Mevcut Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu ile Vefa Küçük arasında oylama yapıldı. Sonuçta Küçük kazandı. Ancak bazı üyeler, divan başkanlığı seçiminin oldu bittiye getirildiğini iddia etti. Delegeler buna tepki gösterdi ve ortam bir anda gerildi. Kongre üyesi olmayan taraftarların da içeri alındığı iddia edildi. Oylamada çift elin kaldırıldığı öne sürüldü. Üst tribündeki ve kale arkasındakilerin sayılmadığı belirtildi. Sosyal medyadaki Fenerbahçe taraftarları da bu duruma büyük tepki gösterdiler.

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