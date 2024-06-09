Oylama tartışması

Fenerbahçe'de seçimi kimin yöneteceğine dair dün oylama yapıldı. Mevcut Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu ile Vefa Küçük arasında oylama yapıldı. Sonuçta Küçük kazandı. Ancak bazı üyeler, divan başkanlığı seçiminin oldu bittiye getirildiğini iddia etti. Delegeler buna tepki gösterdi ve ortam bir anda gerildi. Kongre üyesi olmayan taraftarların da içeri alındığı iddia edildi. Oylamada çift elin kaldırıldığı öne sürüldü. Üst tribündeki ve kale arkasındakilerin sayılmadığı belirtildi. Sosyal medyadaki Fenerbahçe taraftarları da bu duruma büyük tepki gösterdiler.

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