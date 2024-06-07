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Obi Mikel’den Mourinho’ya uyarılar!

Ülkemizde Trabzonspor forması giyen Obi Mikel, Mourinho’ya “Sana süre verirler ama kazanamazsan ya da işler yolunda gitmezse çok çabuk aleyhine dönerler” dedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 07 Haziran 2024 Güncelleme 07 Haziran 2024, 07:01
Obi Mikel’den Mourinho’ya uyarılar!

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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho'ya Chelsea'den eski öğrencisi Obi Mikel'den dikkat çeken uyarılar geldi. Ülkemizde Trabzonspor forması giyen Mikel, özellikle taraftarlar konusundaki sözleriyle gündem oldu. Mikel, "Seni sevecekler; Maçları kazandığınızda size istediğiniz her şeyi verecekler. Ancak Premier Lig'e ya da İtalya liglerine göre çok daha sabırsızlar. Sana süre verirler ama kazanamazsan ya da işler yolunda gitmezse çok çabuk aleyhine dönerler. Bu nedenle Jose'nin dikkatli olması gerekiyor. Taraftarları harekete geçirmeye çalıştığını anlıyorum ama Jose'nin çok iyi performans sergilemesi lazım" ifadelerini kullandı.

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