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Mourinho bayrak dikerse şaşırmayın!

The Sun’dan Dave Kidd, Portekizli teknik direktörün tıpkı Graeme Souness gibi orta sahaya bayrak dikebileceğini iddia etti.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 06 Haziran 2024 Güncelleme 06 Haziran 2024, 07:02
Mourinho bayrak dikerse şaşırmayın!

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İngiliz Gazetesi The Sun, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho ile ilgili bir makale kaleme aldı. Dave Kidd imzalı makalede ilginç ifadeler kullanıldı. Kidd, "Jose Mourinho, İstanbul için yaratılmış... Futbolun kötü adamlara ihtiyacı var. Premier Lig'in kaybı Türkiye'nin kazancıdır" sözlerini sarf etti.

Kidd, Graeme Souness'ın, 1996 yılında Galatasaray'ın teknik direktörüyken, Fenerbahçe'ye karşı kazanılan kupa final zaferini, ezeli rakiplerinin iç sahalarının orta çemberine kulübünün bayrağını dikerek kutladığını hatırlattı. Kidd, Jose Mourinho ile ilgili olarak ise "Mourinho da bayrak dikerse şaşırmayın" ifadelerini kutladı. İşte çarpıcı ifadelerden bazıları: "Mourinho, Fenerbahçe'de Premier Lig'in eski oyuncuları Edin Dzeko, Dusan Tadic, Michy Batshuayi ve Manchester United'ın başarısız oyuncusu Fred'in başına geçecek. Guardiola böyle bir kadroyla neler başarabilir? Asla bilemeyeceğiz. Guardiola bir medya figürü olarak Mourinho'ya asla rakip olamaz ve muhtemelen bunu da istemez."

GÜNLÜK 1 MİLYON LİRA KAZANACAK
F.Bahçe Mourinho'yu KAP'a bildirdi. Mourinho yıllık 10.5 milyon Euro, toplamda 21 milyon Euro kazanacak. Portekizli, Türk parasıyla yıllık 370 milyon 500 bin TL gelir elde edecek. Bu rakam aylık olarak 30 milyon 800 bin TL, günlük olarak ise 1 milyon 27 bin TL'ye denk geliyor. KAP'a yapılan açıklamada, "Jose Mario Dos Santos Mourinho Felix ile sezonluk 10.500.000 Euro garanti ücret karşılığında anlaşmaya varmıştır" denildi.

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