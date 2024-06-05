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Pellistri sürprizi

Beşiktaş, Manchester United’ın Paraguaylı kanat Facundo Pellistri’yi gündemine aldı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 05 Haziran 2024 Güncelleme 05 Haziran 2024, 07:01
Pellistri sürprizi

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Yeni sezonda güçlü bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş transfer çalışmalarına devam ediyor. Ghezzal'ın ayrılığı sonrası kanat transferi yapması beklenen yönetimin sürpriz bir isme yöneldiği öğrenildi.

Scout ekibinin bonservisi Manchester United'da bulunan geçtiğimiz sezonu Granada'da geçiren Parwaguaylı kanat oyuncusu Facundo Pellistri'yi yakından takip ettiği ve yönetime oyuncunun alınması konusunda ısrar ettikleri öğrenildi.

Yönetimin de gelen olumlu rapor sonrası 22 yaşındaki futbolcu için kısa süre içinde harekete geçmesi bekleniyor. Bu sezon İspanyol ekibiyle 29 maça çıkan genç oyuncu 2 gol atarken 3 te asiste imza attı. Pellistri'nin İngiliz ekibiyle olan kontratı 2025'te sona erecek.

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