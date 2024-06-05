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Gençlere ilham olmak istiyoruz

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 05 Haziran 2024 Güncelleme 05 Haziran 2024, 07:01
Gençlere ilham olmak istiyoruz

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2014 yılında başlattığı Yıldız Anneler Projesi'nin 10. yılında P&G Türkiye, destek verdiği sporcu ve anne sayısını 47'ye yükseltirken, verdiği ilhamla ülkemizde spor yapan çocuk sayısının artmasına da katkıda bulundu.

2014'te düzenli spor yapan çocuk sayısı her 10 çocukta 2 çocuktu. 2019'da bu sayı 3 çocuğa ve 2024'te ise 5 çocuğa ulaştı. Araştırma, sporu bir meslek olarak seçmesini isteyen ebeveynlerin sayısının ise 5 yıl öncesine oranla yüzde 18 artarak, yüzde 55'e yükseldiğini ortaya koydu. P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, "Sporcularımızın verdikleri mücadeleyle, aldıkları başarılarla diğer annelere ve çocuklara, gençlere ilham olması en büyük dileğimiz" diye konuştu.

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