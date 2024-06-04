Berat Özdemir için ayrılık zamanı

Sezon başında Trabzonspor'a kiralık olarak geri dönen Berat Özdemir, sözleşmesinin resmi olarak sona ermesinin ardından sosyal medya hesabındaki Trabzonspor yazısını kaldırdı. Trabzonspor'un oyuncuyu yeniden kadrosuna katmak için El İttifak kulübü ile temasa geçmemesinin ardından oyuncunun böyle bir karar aldığı ve menajerinin birçok farklı kulüple görüşmelere başladığı öğrenildi. Suudi Araibstan'a geri dönmek istemeyen orta saha oyuncusunun yeni sezonda Süper Lig'den bir takımla anlaşması bekleniyor.

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