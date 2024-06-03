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Bu forma artık derim ve kemiğim

Portekizli hoca, “Sizlere söz veriyorum ki şu andan itibaren ben de sizin aileÇÇnize aitim. Bu forma tıpkı benim derim, kemiğim gibi olacak” diye konuştu.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 03 Haziran 2024 Güncelleme 03 Haziran 2024, 07:00
Bu forma artık derim ve kemiğim

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Fenerbahçe'de, Portekizli teknik adam Jose Mourinho, taraftarların önünde imzayı attı. Portekizli çalıştırıcı, kendisini Sarı- Lacivertli renklere bağladığı günde yaptığı konuşmayla taraftarları coşturdu.

DERİNDEN HİSSETTİM
İsminin Fenerbahçe'yle anılmaya başladığı andan itibaren taraftarların sevgisini derinden hissettiğini belirten Mourinho, "Normalde bir teknik adam elde ettiği zaferden sonra bu sevgiyi görür. Ama bunun öncesinde bunu hissedebiliyorum. Bu da bana büyük bir sorumluluk veriyor. Sizlere söz veriyorum ki şu andan itibaren ben de sizin ailenize aitim. Bu forma tıpkı benim derim, kemiğim gibi olacak. Futbol sizler, bizler için bir tutkudur. Öyle zannediyorum ki bu tutkuyu hissedebileceğim en iyi yerlerden birisindeyim" ifadelerini kullandı.

SİZİN HAYALLERİNİZ BENİM HAYALLERİM
Taraftarlara övgülerde bulunan 61 yaşındaki çalıştırıcı, "Çok büyük bir taraftar grubusunuz. Bunu tüm kalbimle söylüyorum, sizin bu tutkunuz için burada olmak istedim. Türk futbolu için, Türkiye ligini geliştirmek, yardımcı olmak için çalışmak istiyorum. Ama önemli olan ne Türk futbolunu ne de Türkiye Süper Ligi'ni geliştirmek. Asıl önemli olan Fenerbahçe. Şu dakikadan itibaren sizin hayalleriniz, benim hayallerim" diye konuştu.

2+1 YILLIK İMZALADI
Jose Mourinho'nun Fenerbahçe ile ilgili sözleşme detayları paylaşılmadı fakat 2+1 yıllık imza attığı belirtildi.

KADIKÖY'DE OMUZ OMUZA!
Jose Mourinho, imzayı attıktan sonra taraftarlarla "Omuz omuza" tezahüratına katıldı.

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