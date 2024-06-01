Mcburnie hamlesi

Trabzonspor, gelecek sezon kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına devam ediyor. Onhuachu için Sounthampton'a yapılan teklifin kabul edilmemesi sonrasında santrafor pozisyonuyla ilgili arayışlara giren Trabzonspor, Roman Yaremchuk'un ardından şimdi de İskoç Santrafor Oli McBurnie'yi listesine aldı. Premier Lig'den düşen Sheffield United'de forma giyen sağ ayaklı santraforun İngiliz kulübüyle sözleşmesi sona erdi. Ligde Sheffield ile 21 maçta, 1285 dakika süre aldı ve 6 gol atıp 3 de asist yaptı.

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