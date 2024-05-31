Süreci sonuna kadar izliyoruz

Kalamış'ta Fenerbahçeli ve Galatasaraylı taraftarlar arasında kavga çıktı. Galatasaray Spor Kulübü Kalamış Tesisleri'nin önüne gelen Fenerbahçeli bir grup ile içerideki Galatasaray taraftarları arasında gerginlik yaşandı. Tesislerin önüne gelen kalabalık grup, tesis binasının bulunduğu alana meşale ve yabancı maddeler fırlattı. Olaylar sonrası Galatasaray'dan açıklama geldi: "Kalamış tesislerimizde yaşanan olaylarla ilgili olarak kulübümüz, olaylara karışanlar hakkında suç duyurusunda bulunmuştur. Bu olaylara bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da karışanlara müsamaha gösterilmeyecektir. Süreç sonuna kadar, titizlikle takip edilecektir"

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