PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Süreci sonuna kadar izliyoruz

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 31 Mayıs 2024 Güncelleme 31 Mayıs 2024, 07:02
Süreci sonuna kadar izliyoruz

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Kalamış'ta Fenerbahçeli ve Galatasaraylı taraftarlar arasında kavga çıktı. Galatasaray Spor Kulübü Kalamış Tesisleri'nin önüne gelen Fenerbahçeli bir grup ile içerideki Galatasaray taraftarları arasında gerginlik yaşandı. Tesislerin önüne gelen kalabalık grup, tesis binasının bulunduğu alana meşale ve yabancı maddeler fırlattı. Olaylar sonrası Galatasaray'dan açıklama geldi: "Kalamış tesislerimizde yaşanan olaylarla ilgili olarak kulübümüz, olaylara karışanlar hakkında suç duyurusunda bulunmuştur. Bu olaylara bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da karışanlara müsamaha gösterilmeyecektir. Süreç sonuna kadar, titizlikle takip edilecektir"

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
SON DAKİKA | Eski ABD Başkanı Donald Trump suçlu bulundu! 34 suçtan yargılanıyordu: Hapse mi girecek? Biden’ın seçimlere...
15 yaşındaki kızını ifşa etmişti! Deniz Akkaya’nın kızı Ayşe Önbilgin hakkında yeni gelişme! Devreye dede girdi
Türk Telekom
EMEKLİYE İKİ ÖDEME BİRDEN | SSK ve Bağ-kur’luya %25 memur emeklisine %20 zam! Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı?
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un istediği teknik direktörü TAKVİM açıklıyor! İsmail Kartal’ın yerine...
FETÖVARİ kumpas soruşturması! Ayhan Bora Kaplan davasının firari ismi Serdar Sertçelik Macaristan’da yakalandı!
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD’li mevkidaşı Blinken ile görüştü
Hamas, Gazze’ye saldırıların durması halinde ’tam bir anlaşmaya’ hazır olduğunu duyurdu | Soykırımcı yine yan çizdi
Katil Netanyahu’dan alçak ifadeler! Fransa’dan soykırıma destek istedi: Biz kaybedersek siz de kaybedersiniz, kazanırsak kazanırsınız!
SİBERGÖZ-42 operasyonu | Aşkım Kapışmak nitelikli dolandırıcılık suçundan gözaltına alındı!
CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp’in ’çürük okul’ provokasyonu elinde patladı: Kendi memleketinden bihaber!
Başkan Erdoğan’dan Efes-2024 Tatbikatı’nda net mesaj! Yakın takipteyiz, çekinmeyiz deyip işaret fişeğini attı: Teröristana geçit yok
Slovenya Filistin Devleti’ni tanıma kararı aldı: Oylama tarihi belli oldu | Başbakanlık binasına Filistin bayrağı asıldı
Yair Netanyahu’dan sözde Kürdistan haritalı paylaşım! Başkan Erdoğan vurdu katilin oğlu kudurdu
Kripto para hakkındaki kanun teklifi Meclis komisyonundan geçti | Zimmete kripto para geçirene 20 yıla kadar hapis cezası
SON DAKİKA