Crespo’ya Sporting kancası

Fenerbahçe'nin İspanyol ekibi Rayo Vallecano'ya satın alma opsiyonuyla kiraladığı Miguel Crespo'nun geleceği belirsizliğini korurken, Portekiz basınından futbolcuyla ilgili bir transfer iddiası ortaya atıldı.

SPORTING ÇOK İSTİYOR

Bilindiği üzere İspanyol ekibi Vallecano, Crespo ile yola devam etmek istiyor. Ancak; futbolcunun yüksek maaşı nedeniyle İspanyollar Crespo transferinde zorluk yaşıyor. İddiaya göre; Sporting Lizbon, 27 yaşındaki futbolcuyu renklerine bağlayabilmek için harekete geçti. Ruben Amorim'in çalıştırdığı Sporting'in, Crespo için yakın zamanda Fenerbahçeli yetkililerle temasa geçmeye hazırlandığı ifade edildi.

FENERBAHÇE DE SICAK

Son gelen haberlere göre; Fenerbahçe'nin kadroda düşünmediği futbolcu için iyi bir teklif gelmesi halinde bunu değerlendireceği öğrenildi. Ayrrıca Lizbon'un daha önce istediği oyuncu için Sarı-Lacivertliler'in, 20 milyon Euro istediği hatırlatıldı. Crespo'nun kontratı 2025'te bitecek.



2 GOLE KATKI YAPTI

Miguel Crespo bu sezon Rayo Vallecano'da 33 maça çıktı. Portekizli orta saha, 1 gol, 1 asist üretti