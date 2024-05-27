Kupanın kulbunu F.Bahçe’ye yolladı

Süper Lig'de mutlu sona ulaşan G.Saray, Konya maçının ardından olay paylaşımlarda bulundu. Sarı-Kırmızılıların giydiği tişörtte 'İyiler sonunda mutlaka ka24nır!' yazıyordu. Aslan, ayrıca F.Bahçe'nin Süper Lig şampiyonluk hasretine de göndermede bulundu. F.Bahçe, 19 Mayıs'ta ezeli rakibi G.Saray ile oynadığı maç sonrasında, "Ligde bilmem kaç maçtır yenilmiya..." şeklinde bir paylaşımda bulunmuştu. Cimbom, 24. şampiyonluğunu elde ettikten sonra, "Ligde bilmem kaç yıldır şampiyon olamıyskdoka.." şeklinde mesaj attı.

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