Hakkımız olanı alıp geleceğiz

Bugün oynanacak olan Konyaspor maçında 1 ya da 3 puan alması halinde sezonu şampiyon tamamlayacak olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, futbolcularıyla toplantı gerçekleştirdi. Zorlu bir sezonu artık geride bırakmak üzere olduklarını oyuncularına anlatan Buruk'un, "Biz güçlü bir takımız. Her maçın farklı bir hikayesi var. Kendi kalitemizi ortaya koyduğumuzda neler yapabileceğimizi herkes biliyor. Üst üste iki şampiyonluk bizim için çok değerli. Sezon boyunca verdiğimiz mücadele sonrasında mutlu sona ulaşmayı biz hak ettik. Hakkımız olanı alıp, İstanbul'a döneceğiz. Camiamız ve taraftarımız bizden kupa bekliyor. Hepinize güveniyorum" dediği öğrenildi. Okan Buruk'un yaptığı toplantının ardından tüm futbolcuların da teknik heyete zafer sözü verdiği gelen haberler arasında. G.Saray, maçı kazandıktan sonra İstanbul'a dönüp, kutlama yapmayı planlıyor.

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