Kartal bunu hep yapıyor

Trendyol Süper Lig'de sezona erken havlu atan Beşiktaş, Trabzonspor'u finalde mağlup ederek Türkiye Kupası'nı kazanmış ve taraftarını sevindirmişti. Siyah- Beyazlılar'ın ligde kötü geçen sezonlarda Türkiye Kupası'ndaki başarılı performansı ise dikkat çekiyor. 1997-98 sezonunda şampiyon Galatasaray'ın 27 puan gerisinde ligi 6. sırada bitiren Kartal, Türkiye Kupası finalinde karşılaştığı Galatasaray'ı penaltılar sonucu eleyerek kupayı kazanmıştı.

Kartal, 2005-06 sezonunda da şampiyon Galatasaray'ın 29 puan gerisinde kalıp ligi 3. sırada bitirdi. Finalde Fenerbahçe'yi 3-2 yenerek kupayı müzesine götürdü. Beşiktaş, 2010-11'de de şampiyon olan Fenerbahçe'nin 28 puan geriside ligi 5. olarak tamamlamış ve finalde Başakşehir'i penaltılar sonucunda yenerek kupayı kazanan takım olmuştu. Bu sezon da lider Galatasaray'ın 43 puan gerisinde 5. sırada bulunan Siyah-Beyazlılar finalde Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti ve kupayı 11. kez müzesine götürdü.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Trabzonspor'u yenerek kupayı müzesine götüren Beşiktaş bu sonuçla da Avrupa'ya gitmeyi garantilemişti. UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan katılmaya hak kazanan Siyah-Beyazlı takımın bu turda karşılaşacağı muhtemel rakipler de belli oldu. Kara Kartal'ın rakipleri; Ajax, Braga, Union St. Gilloise, Sparta Prag, Partizan, Malmö, LASK Linz, Molde, Viktoria Plzen, Sheriff ve APOEL oldu. UEFA Avrupa Ligi play-off kuraları 5 Ağustos'ta çekilecek. Maçlar ise 22 ve 29 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

MEYDAN'DA KUTLAMA VAR

Beşiktaşlı futbolcular bugün saat 16.00'da Beşiktaş İskele Meydanı'nda yönetimin de katılacağı kutlama töreninde taraftarlarla buluşacak.



TÜRKİYE FİNALİ TURKUVAZ'DAN İZLEDİ

Beşiktaş ile Trabzonspor'un karşı karşıya geldiği Ziraat Türkiye Kupası finali ATV ekranlarından canlı yayınlanarak futbol severleri ekrana kilitledi. Nefesleri kesen karşılaşma yayınlanan yüz program arasında birinci oldu. Tüm Kişiler'de %9,71 izlenme oranı ve %25,86 izlenme payı, AB Sosyal Statü'de %10,56 izlenme oranı ve %31,24 izlenme payı +20 ABC1'de ise %11,12 izlenme oranına ve %27,63 izlenme payına ulaşarak üç kategoride de birinci oldu.