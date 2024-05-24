Şehir gibi hastane

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "hayalim ve sevdam" olarak nitelendirdiği, şehir hastaneleri, sağlık sorunlarının tek bir merkezde çözülebildiği yerlerin başında geldi. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi de Türk-Japon ortaklığıyla inşaa edildi. "Genel, çocuk, kadın hastalıkları ve doğum, kalp ve damar hastalıkları, ortopedi ve nöroloji, onkoloji, fizik tedavi ve rehabilitasyon ile ruh sağlığı ve hastalıkları" olmak üzere adeta 8 hastane bir arada hizmete girdi. Hastanede bugüne kadar 326 bin 440 hastanın yatarak, 60 bin 100 hastanın ise yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü, 414 bin ameliyat, 550 robotik cerrahi ameliyatı yapıldığı bildirildi.

MİLYONLAR TEDAVİ EDİLDİ

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, 4 yılda 14 milyon 140 bin hastayı ağırladı