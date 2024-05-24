Şampiyon Beşiktaş

Kupada zafer Beşiktaş'ın... Siyah- Beyazlılar, Olimpiyat Stadı'nda oynanan müthiş finalde Trabzonspor'u 3-2 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nı 11. kez müzesine götürdü. 13. dakikada Onuachu'nun sol kanattan çalımlarla ceza sahası içe girdikten sonra sol çaprazdan vuruş filelerle buluştu: 0-1. İlk yarının sonunda Trabzonspor penaltı kazandı. Ghezzal penaltıyı ağlara yolladı ve Beşiktaş eşitliği yakaladı: 1-1.

TAM "MAÇ UZUYOR" DERKEN...

54. dakikada Beşiktaş ikinci golü buldu. Muleka'nın ceza yayı solunda çizgi yakınından aşırtma pasında, Salih Uçan kafayla Uğurcan'ı mağlup etti: 2-1. 89. dakikada Trabzonspor beraberliği sağladı. Visca'nın sağdan kullandığı kornerde Meunier'nin ceza sahasında yaptığı kafa vuruşunda kaleci Mert Günok'un sağına uzanarak çeldiği topu arka direkte Pepe tamamladı: 2-2. 90+4. dakikada Al-Musrati'nin ceza yayının hemen gerisinden yaptığı sert vuruşta topu filelerle buluştu: 3-2. Beşiktaş böylece kupanın sahibi oldu.