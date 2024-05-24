Mavi Bayrak’ta üçüncüyüz

Uluslararası Mavi Bayrak jürisi tarafından 2024 yılı Mavi Bayrak ödülleri açıklandı. Türkiye'de bu yıl 567 plaj, 27 marina, 18 turizm teknesi ve 9 bireysel yatta Mavi Bayrak'ın dalgalanacağı duyuruldu. Türkiye'nin en çok Mavi Bayrak sahibi şehri, 233 plaj ile Antalya oldu.

Antalya'yı 112 plaj ile Muğla izledi. Listenin üçüncü sırasında ise 64 plaj ile İzmir yer aldı. Türkiye'nin bu alanda dünya üçüncüsü olduğunu belirten Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bu sene ülkemizin 16 plajında daha Mavi Bayrak dalgalanacak" dedi.

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