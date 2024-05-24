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Kupa beyi Kara Karal

Trabzonspor’u devirerek Ziraat Türkiye Kupası’nı 11. kez müzesine götüren Beşiktaş böylece 2005-06’dan bu yana çıktığı 6 finali de kazandı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 24 Mayıs 2024 Güncelleme 24 Mayıs 2024, 07:02
Kupa beyi Kara Karal

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Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş, bu kulvarda çıktığı son 6 finali de kazanmayı başararak büyük bir başarıya imza attı. Dün gece finalde Trabzonspor'u mağlup eden Beşiktaş, 2005-2006 sezonunda Fenerbahçe'yi 3-2 yenerek bu başarılı seriyi başlattı. Siyah-Beyazlılar bir sonraki sezon ise Kayseri Erciyesspor'u 1-0 mağlup etti. 2008-2009 sezonunda Fenerbahçe'yi bu kez 4-2 deviren Beşiktaş, 2010-2011 sezonunda Başakşehir'i penaltılarla 4-3 (6-5) yenerek kupaya uzandı.

2020-21'DEN SONRA İLK KEZ
Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda son şampiyonluklarını 2020-2021 sezonunda kazanan Beşiktaş, söz konusu sezonda finalde Antalyaspor'u 2-0 mağlup etmişti. Siyah-Beyazlılar, 3 yıl sonra müzesine kupa götürmeyi başardı. 62. kez düzenlenen Ziraat Türkiye Kupası'nı 11. kez müzesine koyan Kara Kartal, taraftarlarını sevince boğmayı başardı.


ERDOĞAN TEBRİK ETTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş'ı kutladı. Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "2024 Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Beşiktaş'ı, tüm Beşiktaş camiasını ve taraftarını canıgönülden tebrik ediyorum" ifadeleri kullanıldı.

FENER'İ SOLLADI
Kartal 36. kupasını kazandı. Beşiktaş böylece 35 kupası bulunan ezeli rakibi Fenerbahçe'yi geçti.

Serdar Topraktepe, Beşiktaş'ta Tayfur Havutçu ve Sergen Yalçın'dan sonra oyuncu ve teknik direktör olarak Türkiye Kupası'nı kazanan 3. isim oldu.

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