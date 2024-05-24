Haydi Fener bir daha

THY Avrupa Ligi Dörtlü Final maçında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, bugün Berlin'de Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunan ekibi Panathinaikos ile karşılaşacak. Über Arena'daki mücadele 19.00'da başlayacak ve S Sport'tan canlı yayınlanacak. 6. kez Final Four'a kalma başarısını gösteren Fenerbahçe Beko, organizasyonda ikinci kez şampiyonluğa ulaşmak için parkeye çıkacak. 1958'den beri düzenlenen Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda 18. sezonunu geçiren temsilcimiz, 2017 yılında kupayı İstanbul'da havaya kaldırıp, Avrupa'nın zirvesine çıkmıştı.

ERGİN ATAMAN: ONLAR F.BAHÇELİ DEĞİL!

Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, Fenerbahçe maçı hakkında açıklama yaptı. Ataman, "Oyuncularıma, Panathinaikos'un tarihine inanıyorum. Maç öncesi yaşananları konuşmak istemiyorum. O kişiler Fenerbahçe'yi temsil etmiyor" dedi.