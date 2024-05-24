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Baş belası glokom!

Göz tansiyonu olarak bilinen glokom, sinsi ilerleyerek kalıcı körlüğe yol açıyor. Dr. Nezih Özdemir, sabahları belirginleşen baş ağrısının glokomun sinyali olabileceğini söylüyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 24 Mayıs 2024 Güncelleme 24 Mayıs 2024, 07:02
Baş belası glokom!

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Glokom, halk arasında 'göz tansiyonu' olarak biliniyor. Dünyada en önemli görme kaybı ve körlük nedenleri arasında 2. sırada yer alıyor. Ülkemizde yaklaşık her 13 kişiden 1'ine görme sinirinin ilerleyici hasarıyla seyreden glokom tanısı konuyor. Glokom yenidoğan döneminden itibaren her yaşta görülse de genellikle 40 yaşındaki kişilerde ortaya çıkıyor. Özellikle ailesinde glokom öyküsünün olması ise riski 7 kat artıyor. Tedavide gecikildiği takdirde kalıcı görme kaybı ve körlükle sonuçlanan glokom açık açılı ve kapalı açılı olmak üzere temel olarak iki gruba ayrılıyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Nezih Özdemir, en sık görülen açık açılı glokomun çoğunlukla görme alanında belirgin bir hasar oluşturuncaya dek belirti vermemesi nedeniyle erken teşhis için yılda en az bir kez göz muayenesi yapılması gerektiğine dikkat çekiyor. Glokomla ilgili bilinmesi gerekenleri anlatıyor:

AİLE ÖYKÜSÜ VARSA DAHA SIK
Glokomda oluşan görme sinirindeki hasarı geriye döndürmek mümkün değildir. Bu nedenle kalıcı görme kaybını önlemenin tek yolu, hastalığa erken tanı konulmasıdır. Dolayısıyla erken tanı için hiçbir yakınması olmasa bile herkesin yılda bir kez göz muayenesi ve göz tansiyonu kontrolünden geçmesi gerekmektedir. Ailesinde göz tansiyonu olanlar ise daha sık kontrolden geçmelidir. Glokom, dikkatli bir göz muayenesi ile teşhis edilebiliyor. Hastanın göz içi basıncının ölçülmesi, göz dibi muayenesi ve göz sinirlerinin incelenmesi, görme alanı testinin yanı sıra görme siniri ve sinir lifi tabakasını inceleyen ileri tetkikler ile teşhis konulabilmektedir. Sinsi ilerlese de glokomun bazen çeşitli yakınmalara da neden olabiliyor. Özellikle sabahları belirginleşen baş ağrısı veya geceleri ışıkların etrafın- da hareler görülmesi glokomun önem- li bir belirtisi ola- bilmektedir. Bu durumda hemen bir hekime başvurulmalıdır.

SIVIDAKİ DENGE BOZULUNCA
Glokom, gözün içerisinde üretilen ve küçük kanalcıklar yoluyla gözü terk eden aköz sıvısının dengesinin bozulması nedeniyle gelişen bir hastalık. Gözümüzde üretilen ve göz yapılarını besleyen aköz sıvısı normal durumlarda gözden dışarı atılıyor. Göz içi sıvısının dışa akım yollarında bazı sebeplerden dolayı tıkanıklık gelişiyor. Dolayısıyla üretilen sıvı ile dışarı atılan sıvıda dengesizlik oluşuyor. Gözün içindeki sıvı hacminin artması sonucu gözün içindeki basınç yükseliyor. Gözde yükselen basınç göz sinirlerinin geri dönüşümsüz hasar görmesine neden olabiliyor.

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