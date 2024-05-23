Vicdansıza bakın

Olay 21 Temmuz 2023'te meydana geldi. Cansu Canan Özgen'in 3 yaşındaki oğlu Ali E. bakıcısı U. M. ile birlikte Eyüp'te bulunan parka gitti. Parkta oyun oynayan Ali E. bir süre sonra iddiaya göre bakıcısı tarafından darp edildi.

Bu durumu çiftin komşusu gördü. Ali E.'nin babası Erden Eryüz'ü aradı. Durumu öğrenen ünlü sunucu Özgen ve eşi bakıcıdan şikayetçi oldu. U. M. suçlamaları reddetti. Ali'nin köpek pisliğini eline aldığını, yutabileceği kaygısıyla eline vurduğunu, ağzına pisliği alma ihtimaline karşın yanaklarından tutarak ağzını açmaya çalıştığını iddia etti. Şüpheli hakkında "Basit Yaralama" suçundan 1 yıl hapis istemiyle dava açıldı.