Bayrakları asın tarih bizi yazacak

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur ile Sarı-Kırmızılı futbol takımının teknik direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşacaklarına olan inançlarını dile getirdi.

Kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda Erden Timur, "Şampiyonluk yolundaki son dakikada sadece sahadaki 11 aslanımız, kenardaki aslanlarımız, Okan hocamızla değil, 35 milyon Galatasaray taraftarıyla mücadele vereceğiz. Bu kararlılık, azim ve inanmışlıkla yapamayacağımız şey yok. 2023'te Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında 23. şampiyonluğumuzu kazanmıştık. İnşallah 2024'te de 24. şampiyonluğumuzu hep birlikte kutlayacağız" ifadelerini kullandı. Okan Buruk ise taraftara mesajında, "Büyük Galatasaray ailesi. Bayrakları hazırlayın. Tarih yine Galatasaray'ı yazacak, mayıslar yine bizim olacak" diye konuştu.