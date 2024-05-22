Galatasaray Yönetim Kurulu Sözcüsü Rıza Morova, "Pazar günü çok önemli olacak. Şampiyonluğumuzu ilan edeceğiz. Cumartesi seçimde ne olursa olsun kazanan Galatasaray olacaktır. Pazar günü de 24. şampiyonluğumuzu alacak. Gönül rahatlığıyla devam eden arkadaşlarımın destekçisi olarak yanlarında olacağım. Bana da bu gururu yaşattıkları için yönetim kuruluma ve Galatasaray çalışanlarına teşekkür ederim" diye konuştu.



TUTUKLUK OLDU

Sporda yenmek de var yenilmek de var. Bazen gününde olamayabiliyorsun. Çok iyi bir takımımız, teknik ekibimiz var. Fenerbahçe maçında bir şey oldu, olmadı, işler istediğimiz gibi gitmedi. Tutukluk oldu, olabilir" dedi.

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