Sabancı ARF Almost Ready to Fly girişim hızlandırma programının üçüncü dönemi başlıyor. Programa dahil edilen girişimlere mentorluk, 30'ar bin dolarlık nakit destek gibi imkanlar sağlanacak. Program sonunda kazanan girişimler 250 bin dolara kadar Sabancı ARF Almost Ready to Fly tohum yatırımı desteğinin sahibi olacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN