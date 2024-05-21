5 yıl daha uzun yaşayacağız

Bilim insanları, 2022 ile 2050 arasında dünya genelinde beklenen yaşam süresini inceledi. Kadınların beklenen yaşam süresinin 76.2 yıldan 80.5'e, erkeklerinse 71.1'den 76'ya çıkacağı tahmin edildi. Cinsiyetten bağımsız tahminlere göreyse bu süre zarfında 4.5 yıllık bir artış yaşanarak 73.6'dan 78.1 yıla çıkılacak.

204 ülkedeki risk faktörlerinin incelendiği 2021 Küresel Hastalık Yükü Çalışması'nın bulgularına dayanan yeni araştırmada, yaşam süresinin artmasına rağmen sağlıklı geçen yılların azalacağı belirtildi. Kalp, kanser ve diyabet gibi bulaşıcı olmayan hastalıklar ve bunlara bağlı risk faktörlerinin, gelecek neslin hastalık yükü üzerinde en büyük etkiyi yaratacağı kaydedildi.