Türkiye’nin en iyisi biziz

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, derbi galibiyeti sonrası duygu yüklü açıklamalar yaptı. Galibiyet için geldiklerini söyleyen Kartal, "Çok iyi hazırlanmıştık. Bütün planlarımız, sahada oyuncularım 10 kişi kalsa bile plana sadık kaldılar. Harfi harfine her şeyi yerine getirdiler. 11 kişiyken ilk 22 dakikada oyun üstünlüğü bizdeydi. 10 kişi kaldıktan sonra mahkum oynamadık. Devrede, 'Arkadaşınız için oynayacaksınız, 10 kişi olsak bile kendi futbolumuzu oynayacağız' dedim.

UZUN YILLAR UNUTULMAYACAK

Rakibin isabetli şutu yok. Attığımız gol, tamamen organizasyon golüdür. Oyuncularım 10 kişiyle Türkiye'nin en iyi takımı kim herkese gösterdi. Camiamıza uzun yıllar unutulmayacak bir gece yaşatıldı, bir tarih yazıldı. 21 maçtan sonra Galatasaray'ı mağlup eden takım biz olduk. Baştan sona herkes elinden geleni yaptı. İstanbul maçına Fenerbahçeliler'i davet ediyorum. Şampiyonluk maçına gelsinler" diye konuştu.

HAYVAN GİBİ OLMALIYDIK!

Dusan Tadic: Yüksek konsantrasyonla hazırlandık. Kalbimiz sıcak ama kafamız soğuk olmalıydı. Ben bir Sırp'ım ama bu maç adeta bir hayat meselesi, bunu biliyorum. Topsuzken hayvan gibi, vahşi gibi olacağız topu almak için. Toplayken sakin kalmalıydık. 3 puanı hak ettik. Harika bir galibiyet oldu.

BATSHUAYİ LİGİ TAMAMLADI

F.Bahçe'de sarı kart gören Belçikalı futbolcu Michy Batshuayi, ligin son haftasında oynanacak İstanbulspor maçında cezalı duruma düştü. 30 yaşındaki santrfor bu sezon 27 Süper Lig'de 12 gol atarken 1 de asist yaptı. Batsman, diğer kulvarlarda 16 maçta 12 gol attı.

10 KİŞİ BİLE ONLARDAN İYİYİZ

Maçın olay adamı Mert Hakan Yandaş, bomba açıklamalarda bulundu. 29 yaşındaki futbolcu, "Aslında bütün sezonun senaryosunu seyrettik. Gel gör ki 10 kişi bile onlardan daha iyi takımız. Bu sefer olmadı. Kazanamadılar! Devre arasına 10 kişi girmemize rağmen onları yeneceğimizi biliyorduk, bir kişinin bile şüphesi yoktu. Hepimiz emindik. İnanılmaz mutluyuz. Allah'a şükürler olsun. Onlara burada şampiyonluk kutlatmadık. Daha doğrusu senaryoyu bozduk" dedi.

KARTAL TARİHE GEÇTİ

İsmail Kartal, F.Bahçe'nin başında 15 derbinin 8'ini kazandı ve yüzde 53 galibiyet yüzdesiyle bu alanda en başarılı Türk teknik direktör oldu.