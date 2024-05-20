Muhafızlar tarih yazdı

Fenerbahçe savunması muhteşem bir maç çıkartarak ezeli rakibini durdurmayı başardı. Dev derbide rakibine isabetli şut attırmadan maçı tamamlayan Fenerbahçe'de savunma oyuncuları, rakibin hücumcularına büyük üstünlük kurdu. Osayi Samuel, Barış Alper Yılmaz'a; Ferdi Kadıoğlu ise Hakim Ziyech'e hiç geçit vermedi. Çağlar Söyüncü ile Jayden Oosterwolde savunmada müthiş bir uyum içindeydi ve Dries Mertens ve Mauro Icardi'yi durdurmayı başardı. Ayrıca Çağlar Söyüncü, müthiş maçta galibiyet golünü atarak tarihi yeniden yazdı. Çağlar, Süper Lig'de ikinci golünü attı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN