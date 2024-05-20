Manchester City’den tarihe geçen şampiyonluk

İngiltere Premier Lig'in 38. haftasında evinde konuk ettiği West Ham'ı Foden (2) ve Rodri'nin golleriyle 3-1 mağlup eden Manchester City 91 puana ulaşarak şampiyon oldu. Ligde üst üste 4. şampiyonluğunu elde eden ev sahibi, 135 yıllık Premier Lig tarihinde bunu başaran ilk takım olarak da tarihe geçti. Maçın son düdüğünün ardından sahaya giren Manchester City'li taraftarlar büyük bir sevinç yaşadı. İspanyol teknik direktör Pep Guardiola da 2016'da başına geçtiği İngiliz ekibi ile 8. sezonunda 6. şampiyonluğunu kazanarak ligi adeta domine etti. Manchester City'yi gölgesi gibi takip eden Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal ise evinde Everton'ı 2-1 mağlup etmesine rağmen M.City'nin 2 puan gerisinde kaldı ve mutlu sona ulaşamadı.

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