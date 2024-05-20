İran’da büyük şok

İran devlet televizyonu, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin kaza geçirdiğini duyurdu. Kurtarma ekipleri kötü hava koşulları altında kazanın gerçekleştiği bölgeye ulaşmaya çalışıyor. Kaza yapan helikopterde, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın da bulunduğu açıklandı. İran'ın Doğu Azerbaycan Valiliği, "Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter kazasıyla" ilgili henüz "olası ölü ve yaralılar" hakkında bilgi veremeyeceklerini bildirdi. İran'ın Fars haber ajansı, helikopter kazası haberlerinin ardından İranlıları Cumhurbaşkanı Reisi için dua etmeye çağırdı. Reisi, kaza öncesi Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile iki ülke sınırında baraj açılışına katılmıştı. Azerbaycan - İran sınırındaki Kız Kalesi barajının açılışını Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte yapan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, ABD ve Ermenistan'a meydan okurcasına şu ifadeleri kullanmıştı: Bazıları bizim bir araya gelmemizi ve ortak başarılarımızı hoş karşılamıyor fakat bunlar bizim için önemli değil. Önemli olan ülkelerimiz, devletlerimiz ve halklarımız için iyi olanı hep birlikte hayata geçirmiş olmamız.

TÜRKİYE YARDIM GÖNDERDİ

İran'ın talebi üzerine Türkiye, gece görüşlü helikopter, Akıncı İHA ve kurtarma ekibi gönderdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, iki ülke sınırında bulunan Kız Kalesi ve Hudaferin barajlarının açılışını yapmıştı.