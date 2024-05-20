RAMS Park'taki Galatasaray-Fenerbahçesi gerilim dolu anlara sahne oldu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yöneticiler ve futbolcular stat çimlerine çıkarak galibiyeti kutladı. Stadyum yönetimi, tezahüratlar üzerine boş stadyumda müzik sesini açtı. Bazı Galatasaraylı idareciler sahaya girdi ve taraflar arasında gerginlik çıktı. Koç, yaşanan gerginliğin ardından futbolcuları, yönetici arkadaşlarını topladı ve soyunma odası koridoruna girdi. Ali Koç daha sonra, "Haydi bitti işimiz, gidebiliriz" diyerek stattan ayrıldı. Ayrıca Ali Koç'un, Galatasaray Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan'a gerginlik sırasında "Buradan çıkmazsan dayak yiyeceksin!" dediği öğrenildi. Ayrıca Ali Koç, olaylar sırasında Selahattin Baki'ye de 'Sus artık' şeklinde sert bir tepki gösterdi. Maç öncesinde ise Mert Hakan Yandaş, Kerem Aktürkoğlu ve Abdülkerim Bardakcı ile gerilim yaşadı. Maç sonunda King ile de Berkan arasında tartışma yaşandı.

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