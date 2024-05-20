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Aslantepe'de seri sonu

Sarı-Lacivertliler ezeli rakibinin 17 maçlık galibiyet, 25 maçlık yenilmezlik, iç sahada 19’da 19’luk ve 36 maçlık yenilmezlik serisine son verdi...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 20 Mayıs 2024 Güncelleme 20 Mayıs 2024, 07:01
Aslantepe’de seri sonu

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Fenerbahçe Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 yenerek puan farkını 3'e indirdi ve şampiyonluk şansını son haftaya taşıdı. Galatasaray'ın taraftarı önünde aldığı bu mağlubiyet birçok serisinin de sona ermesine sebip oldu. Sarı Kırmızılı takımın 14 maçlık serisini 17 maça çıkararak kendi rekorunu kırdığı galibiyet serisi bu yenilgiyle noktalandı.

25 MAÇ SONRA YENİLDİ
SARI Kırmızılı takım bu yenilgiyle birlikte Süper Lig'de 25 maç sonra kaybetti. Aslan ayrıca bu maça kadar iç sahada 19'da 19 yapmıştı. Alınan yenilgi bu serinin de sona ermesine neden oldu. Sarı Kırmızılı takımın yaşadığı bu mağlubiyet iç sahada 36 maçtır kaybetmeme serisinin de sonunu getirdi.

SON 9 MAÇTA 1 KEZ KAYBETTİ
Galatasaray'ın Süper Lig tarihinde en fazla mağlup olduğu (53) ve gol yediği (163) rakibi Fenerbahçe. Sarı Lacivertliler ayrıca Galatasaray'a konuk olduğu son 9 maçta ise sadece 1 kez yenildi. Söz konusu süreçte 3 galibiyet, 5 beraberlik aldı.

HAFTAYA KUTLAYACAĞIZ
Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez maçın ardından, "Zor bir mücadeleydi. Duran toptan gol buldular. Bizim daha çok kaliteli oyuncumuz var, rakip kaleye daha çok gidebilmeliydik. Bugün onlar kutluyor, haftaya biz kutlayacağız" dedi.

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