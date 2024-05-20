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Acıları ortak

İzmir’de iki anne, bir araya geldi. Biri oğlunu, diğeri de depremde yaralanan kızını bulmak için el ele verdi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 20 Mayıs 2024 Güncelleme 20 Mayıs 2024, 07:01
Acıları ortak

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde, Ebrar Sitesi'nin enkazından yaralı olarak çıkarılıp, İzmir'deki bir hastanede tedavisinin ardından kayıplara karışan Fikriye Aybüke Körük'ten 466 gündür haber alınamadı. Anne Fadime Gökçe (56) ile arkadaşlarıyla eğlenmek için gittiği İzmir Çeşme'de kaybolan ve 309 gündür sırra kadem basan Veli Eren Atay'ın (19) annesi Ebru Atay (46) ortak acıyı paylaştı. Birbirlerine destek olduklarını belirten iki anne, yavrularına kavuşacakları günü hayal etmeye başladı. Evlat acısı çeken Gökçe ve Atay, bazı zamanlar telefon ile bazı zamanlar ise sosyal medya üzerinden konuşarak birbirleriyle irtibatı koparmadı.

GECE DE GÖRÜŞÜYORLAR
Gökçe, "Veli Eren'e çok üzüldüm, sanki içim parçalandı. Ebru Hanım'a kızımın fotoğraflarını gönderip, oğlunu aradıkları sosyal medya sayfasından paylaşmasını rica ettim. Birbirimize destek olduk, acımızı paylaşıyoruz. İkimiz de kayıp çocuklarımızı arıyoruz" ifadesini kullandı. Ebru Atay ise "Geceleri de uyuyamadığımız için mesajlaşıyoruz. Acımız büyük ve biz ayakta durup evlatlarımızı bulmak zorunda olan anneleriz" açıklaması yaptı.

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