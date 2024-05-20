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2000’deki yenilgi gibi!

Okan Buruk, “2000’deki Sami Yen’de aldığımız gibiydi. Yol kazasıydı. Son maçta kazanıp, şampiyon olmayı hedefliyoruz” dedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 20 Mayıs 2024 Güncelleme 20 Mayıs 2024, 07:01
2000’deki yenilgi gibi!

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 1-0 kaybettikleri Fenerbahçe derbisinin ardından açıklamalarda bulundu. Buruk, öz eleştiri yaptı. BURUK, "11'e 11'ken çok iyi oynamadık. Daha çok üretmeliydik. Rakip iyi kapandı. Bloklar arası paslarda genişletemedik. İkinci yarıda bunu yaptık. Kerem'in koşuları vardı. Biraz daha sakin ve doğru oynamalıydık. Ama iyi değildik. Bu oyuna ve skora yansıdı. Bireysel yeteneklerimizi doğru kullanamadık. Maç bitecek, şampiyon olacağız, bu iş bitti" gibi düşünceler olabiliyor. Genel olarak kötüydük. Buraya kendimi de takımı da koyarım. Daha iyi olmalıydık. Ama saha için performansımızı iyi değildi" dedi.

BURUK İLK KEZ KAYBETTİ
Aslan'ın teknik direktörü Okan Buruk, dünkü maçla birlikte F.Bahçe'ye karşı 5. derbisini oynadı. Buruk, ilk kez Fenerbahçe derbisinde mağlubiyet yaşamış oldu. Buruk, 3 galibiyet alırken, 1 de beraberlik elde etti.

LAUBAULİ OYNADIK!
G.Saray eski başkanı Adnan Polat, "Fenerbahçe, 10 kişi oynamasına rağmen maçı daha çok hak etti. Laubali oynadık. Böyle oynanmaz" dedi.

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