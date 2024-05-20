19 Mayıs ruhu en büyük varlığımız en büyük sermayemiz

Türkiye'de ve dış temsilciliklerde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı. Bu anlamlı günde Başkan Erdoğan da Vahdettin Köşkü'nde düzenlenen Gençlik Buluşması'na katıldı. Milli Mücadele'nin habercisi olan 19 Mayıs 1919'un öneminden bahseden Erdoğan, Anadolu'nun vatan olması ve kalması için gözlerini kırpmadan canlarını ortaya koyan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitleri, gazileri, kahramanları rahmetle yad ettiğini vurguladı. Gençlere ise şu mesajı yolladı:

DESTANLARIN KAHRAMANI

Bugün, Türk gençliğini temsilen aramızda milli sporcularımızın yanı sıra siyasette, bilimde, müzikte ve çalışma hayatında başarılarıyla gurur kaynağımız olan gençlerimiz bulunuyor. Millet olarak Anadolu'nun kapılarını açtığımız Malazgirt Zaferi'nden beri üzerinde yaşadığımız bu topraklarda mücadele halindeyiz. Daha 21 yaşında İstanbul'u fethederek çağ açıp çağ kapatan gençler tarih boyunca bu milleti zaferden zafere başarıdan başarıya koşturdu. Tüm dünyaya 'Çanakkale geçilmez' dedirttiğimiz o büyük destanın gizli kahramanları gençlerden oluşuyordu. Gençler, 19 Mayıs 1919'da Samsun'da ilk adımı atılan Milli Mücadele'nin de ön saftaki neferleri oldu. 19 Mayıs, esarete karşı özgürlüğün, yılgınlığa karşı umudun, teslimiyete karşı milletimizin hür ve bağımsız yaşama kararlılığının sembolüdür. 19 Mayıs, gençlerimiz için ilham ve umut kaynağı olmuştur.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Gençlerin azim ve kararlılığıyla Türkiye Yüzyılı hedefimize hızla ulaşacağız.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Hayatın her alanında gençlerin azmine ve heyecanına ihtiyaç duyuyoruz.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Pak: Türkiye'nin gücü gençliği, her alanda olduğu gibi sporda da göğsümüzü kabartmaya devam ediyor.

MİT Başkanı İbrahim Kalın: Bu kutlu yürüyüşte, ülkemizin geleceğine yön verecek gençlerimizin daima yanındayız. 19 Mayıs, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak basarak başlattığı kurtuluş hareketinin ve bir milletin yeniden dirilişinin adıdır.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: 19 Mayıs inancın, kararlılığın, bağımsızlık ateşinin sembolüdür.