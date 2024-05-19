Kaybetmeyenlerin kapışması

Galatasaray Süper Lig'in 37. haftasında bugün Fenerbahçe ile karşılaşacak. İki takımın birbirleriyle oynadıkları son maçlara bakıldığında ortaya çıkan sonuçlar dikkat çekiyor. Sarı-Lacivertliler ezeli rakibine karşı deplasmanda çıktığı son 8 maçta sadece 1 yenilgi aldı. Söz konusu periyotta 1 galibiyet alan Kanarya 6 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

Sarı-Lacivertliler tek yenilgisini ise geçen sezon 3-0'lık skorla yaşadı. Galatasaray da Fenerbahçe'ye karşı kolay kolay mağlup olmuyor. Ezeli rakibine karşı çıktığı son 13 derbide 2 kez sahadan yenilgiyle ayrılan Sarı-Kırmızılı takım bu süreçte 4 galibiyet, 7 beraberlik elde etti.

İki takım arasındaki son 25 derbide ise öne geçen taraf sadece iki kez kaybetti. 2019-20 sezonunda Galatasararay 1-0 geriye düşüp 3-1 kazanırken, 2021-22 sezonunda da Fenerbahçe deplasmanda 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 kazanmıştı.