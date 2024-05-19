Erken rezervasyona bungalov tuzağı

Bungalov turizminin kalbi haline gelen Sakarya-Kocaeli bölgesinde denetimleri artırdıklarını dile getiren TÜRSAB Doğu Marmara Bölge Temsil Kurulu Başkanı Aytekin Şahinbaş, "1 senede 100'den fazla dolandırıcı şikâyeti aldık. Bu şahıslar, bölgedeki ruhsatlı işletmelerimizi de mağdur ediyor" dedi.



"HEMEN PARA YATIRMAYIN"

Dolandırıcıların özellikle internet üzerinden, olmayan bungalov evleri kiralayarak haksız kazanç elde ettiğini dile getiren Şahinbaş, "Bungalov turizmine talep şu an zirve yapmış durumda. Vatandaşlarımız anlaştıkları işletmeyi kurumsal olarak mutlaka araştırsınlar, TÜRSAB ile iletişime geçerek mutlaka güvenilirliğini teyit etsinler. Emin olmadan kesinlikle birilerinin hesabına para yatırmasınlar" ifadelerini kullandı.

GÜNLÜK FİYATI 8-12 BİN LİRA

Sapanca Villa ve Bungalov İşletmecileri Derneği (SAVİBU) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Safa Alaçam ise erken rezervasyondaki patlamaya ilişkin bilgi verdi. En büyük talebin balayı tatili arayışındaki çiftlerden geldiğini dile getiren Alaçam, "Haziran ayı ortalarından itibaren ağustos sonuna kadar bölge genelinde yüzde 100 doluluk olacak. Bölgede turizm belgeli 1200'e yakın işletmemiz bulunuyor. Bungalov evlerin günlük fiyatı, donanımına göre 8-12 bin lira arasında değişiklik gösteriyor" şeklinde konuştu.

Murathan YILDIRIM