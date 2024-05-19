Baskıcı aile başarısız yapar

Aşırı beklentiler ve eleştiriler çocukları başarısızlıktan korkar hale getiriyor. Özgüven eksikliği ve benlik saygısı problemlerine yol açabiliyor. Bu durum da onları başarısızlıktan korkar hale getiriyor ve potansiyellerini tam olarak kullanmalarını engelliyor.

Uzman Psikolog Kaan Üçyıldız, ailelerin çocuklarına karşı daha anlayışlı ve teşvik edici bir tutum sergilemesi gerektiğini söylüyor. "Çocukların hatalarından ders almalarına izin verilmeli, başarıları kutlanmalı ve başarısızlıklarında da yanlarında olduğunuz gösterilmelidir. Baskıcı aileden geldiğinizi düşünüyorsanız, uzmandan yardım alın'' diyor.