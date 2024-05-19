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Ambulansla kaçırıldı

M7 kod adlı gizli tanık Serdar Sertçelik “Pansuman” bahanesiyle ambulansa konuldu. Özel ekip eşliğinde kaçış yolunu tuttu.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 19 Mayıs 2024 Güncelleme 19 Mayıs 2024, 06:59
Ambulansla kaçırıldı

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Ankara Emniyeti'nde Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gizli tanık Serdar Sertçelik'in elektronik kelepçeyi söküp yurt dışına firarının detaylarına TAKVİM ulaştı. Sertçelik'in silahla vurulduktan 7 gün sonra adliyeye sevk edileceğini öğrenince firarı için harekete geçildiği anlaşıldı. Özel ambulansla evden çıkarılan Sertçelik, Eryaman'a ulaştırıldı. Yardım eden arkadaşıyla SİM kartlarını ve aracını değiştirip Komiser Metehan İlkyaz'ı aradı. Audi marka otomobille Bolu'ya, tekrar araç değiştirip İstanbul'a demir attı.

POLİSLER ŞAŞTI KALDI
Şile'de 2 gün kaldı. Göçmen kaçakçısı ayarlanarak Edirne'ye, oradan da Bodrum ve Kos üzerinden değil Meriç Nehri'nden yurt dışına çıkışı sağlandı. Sertçelik'in adliyeye sevki için ambulansla eve giden polisler ise annesinin "Serdar, görevlilere haber verip, babası ile hastaneye gitti" yanıtıyla karşılaştı. Ancak polisler, Sertçelik ve babasına ulaşamadı. Bu arada zanlı ile polis şefi Şevket Demircan arasındaki bağlantıyı sağlayan Nurullah Kopuk da gözaltına alındı. Kopuk'un Sertçelik ile Demircan'ın görüşmesini telefonundan ve sosyal medyadan sağladığı ortaya çıktı. Öte yandan gözaltına alınan Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik'in yerine Yavuz Doğan getirildi.
Dilhan DUMANOĞLU

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