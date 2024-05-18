’İkiz’i de yaşamalı

Van'da Feleknaz Öner ile Ercan Öner'in ikiz kızları dünyaya geldi. Bu sırada aile trafik kazası geçirdi. Hastaneye yatırılan Nursima ve Aysima adlı ikizlerin SMA hastası olduğu belirlendi.

Hemen yardım kampanyası düzenlendi. Çünkü kardeşlerin yaşaması yurt dışındaki tedaviye bağlıydı. Bu da 3.5 milyon dolardı. Yardım kampanyası başlatıldı. Kızların bakımını üstlenen hala Nur Öner şu ifadeleri kullandı: Kazadan sonra yengem kafa travması geçirdi. Abim onunla ilgilendiği için kızlara ben bakmak zorundayım. Yeğenlerim için zaman daralıyor. Her gün gözümün önünde eriyorlar. Lütfen destek olun.



Dünyanın ilk ikiz SMA hastası olan Nursima ve Aysima için zaman daraldı. Tedavileri için gerekli olan 3.5 milyon doların toplanması için çok kısa süre kaldı.



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ALICI: Nursima Öner AÇIKLAMA: Aysima&Nursima/ İkizler SMS BİLGİ/BAĞIŞ yaz 5331 gönder