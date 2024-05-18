PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

'İkiz'i de yaşamalı

Dünyanın ilk ikiz SMA hastası olan Nursima ve Aysima için zaman daraldı. Tedavileri için gerekli olan 3.5 milyon doların toplanması için çok kısa süre kaldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 18 Mayıs 2024 Güncelleme 18 Mayıs 2024, 07:01
’İkiz’i de yaşamalı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Van'da Feleknaz Öner ile Ercan Öner'in ikiz kızları dünyaya geldi. Bu sırada aile trafik kazası geçirdi. Hastaneye yatırılan Nursima ve Aysima adlı ikizlerin SMA hastası olduğu belirlendi.

Hemen yardım kampanyası düzenlendi. Çünkü kardeşlerin yaşaması yurt dışındaki tedaviye bağlıydı. Bu da 3.5 milyon dolardı. Yardım kampanyası başlatıldı. Kızların bakımını üstlenen hala Nur Öner şu ifadeleri kullandı: Kazadan sonra yengem kafa travması geçirdi. Abim onunla ilgilendiği için kızlara ben bakmak zorundayım. Yeğenlerim için zaman daralıyor. Her gün gözümün önünde eriyorlar. Lütfen destek olun.

Dünyanın ilk ikiz SMA hastası olan Nursima ve Aysima için zaman daraldı. Tedavileri için gerekli olan 3.5 milyon doların toplanması için çok kısa süre kaldı.

VALİLİK ONAYLI İBAN:
TR67 0006 4000 0018 9002 1146 94
ALICI: Nursima Öner AÇIKLAMA: Aysima&Nursima/ İkizler SMS BİLGİ/BAĞIŞ yaz 5331 gönder

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
FETÖvari kumpasta yeni gelişme | Polis müdürü itirafçı oldu! Yetkisiz atama ve gizli toplantılar ortaya çıktı! Serdar Sertçelik nasıl kaçırıldı?
Kamu çalışanlarına yeni destek geliyor! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı: Emekli sayısı kadar istihdam...
SSK VE BAĞ-KURLUYA ZAM HESABI | Merkez’in enflasyon anketi hesapları değiştirdi! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşı ne kadar olacak?
Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin öğretmen alımı için takvimi yayımladı: İşte atama yapılacak branşlar
PKK elebaşı Duran Kalkan’ın korkudan sesi titredi! Türkiye her yeri kuşatacak endişesi | Köşeye sıkışınca Erbil’i tehdit etti
Başkan Erdoğan’dan Tarım Ekosistemi Buluşması’nda önemli açıklamalar! Çiftçiye peş peşe müjdeler... Yeni kredi ve hibe limitleri
SON DAKİKA: Şaban Ataş cinayetinde flaş gelişme! 3 kişi tutuklandı! Müge Anlı duyurdu: Parçaları ormanlık alanda bulundu
Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak arasında sular durulmuyor: İhanet iddialarına Düvenci’den manidar sözler!
Rusya Devlet Başkanı Putin’den İstanbul Anlaşması vurgusu: Temel teşkil ediyor
Son dakika: Erkan Yolaç hayata gözlerini yumdu! ’Evet-Hayır’ yetim kaldı... 1960’ta radyo ile başlayan ekranları süsleyen renkli kariyer
Beylikdüzü’nde hastane odasında cansız bedeni bulunan hemşire Selin Bilgin’in şüpheli ölümü: İlaç doktorun cebinden çıktı!
Türkiye’nin Dünyadaki Kartları! AB’nin düşünce kuruluşu EUISS raporladı: Dört kritik bölgede önemli güç
Balıkesir’de motokuryelik yapan Ata Emre Akman’ın katilinden kan donduran ifade: Tersledi, bıçakladım!
Batı Şeria’da işkence ve tutuklama kampanyası! BBC ortaya çıkardı: Filistinlileri İsrail bayraklarına sarıp…
Galatasaray Fenerbahçe’nin eski yıldızına imzayı attırıyor! Bu transfer Süper Lig’i sallar
SON DAKİKA