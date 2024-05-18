Ekdal hamlesi

Yeni sezonda güçlü bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, transfer çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Kadrosuna 2 stoper takviyesi yapması beklenen Siyah-Beyazlılar'ın, Premier Lig'e veda eden Burnley'nin İsveçli savunmacısı Hjalmar Ekdal'ı gündemine aldığı öğrenildi. Beşiktaş'ın ilerleyen günlerde oyuncunun menajeri ile bir görüşme yapıp, şartlar hakkında bilgi alacağı belirlendi.

DİZ SAKATLIĞI YAŞADI

İngiliz ekibi ile 2027'ye kadar kontratı bulunan 25 yaşındaki stoperin, bir alt ligde forma giymek istememesi nedeniyle takımdan ayrılmak istediği de gelen haberler arasında. Bu sezon yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle 10 maç kaçıran İsveçli stoper, 9 maçta skor katkısında bulunamadı.

6 MAÇA ÇIKTI

İsveç Milli Takımı ile 6 maça çıkan Hjalmar Ekdal, ülkesi adına gol veya asist üretemedi.