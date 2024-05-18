PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Ekdal hamlesi

Siyah-Beyazlılar’ın, Premier Lig’den düşen İngiliz ekibinin 25 yaşındaki stoperi Ekdal’ın menajeriyle bir görüşme yapacağı öğrenildi.

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 18 Mayıs 2024 Güncelleme 18 Mayıs 2024, 07:01
Ekdal hamlesi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Yeni sezonda güçlü bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, transfer çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Kadrosuna 2 stoper takviyesi yapması beklenen Siyah-Beyazlılar'ın, Premier Lig'e veda eden Burnley'nin İsveçli savunmacısı Hjalmar Ekdal'ı gündemine aldığı öğrenildi. Beşiktaş'ın ilerleyen günlerde oyuncunun menajeri ile bir görüşme yapıp, şartlar hakkında bilgi alacağı belirlendi.

DİZ SAKATLIĞI YAŞADI
İngiliz ekibi ile 2027'ye kadar kontratı bulunan 25 yaşındaki stoperin, bir alt ligde forma giymek istememesi nedeniyle takımdan ayrılmak istediği de gelen haberler arasında. Bu sezon yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle 10 maç kaçıran İsveçli stoper, 9 maçta skor katkısında bulunamadı.

6 MAÇA ÇIKTI
İsveç Milli Takımı ile 6 maça çıkan Hjalmar Ekdal, ülkesi adına gol veya asist üretemedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
FETÖvari kumpasta yeni gelişme | Polis müdürü itirafçı oldu! Yetkisiz atama ve gizli toplantılar ortaya çıktı! Serdar Sertçelik nasıl kaçırıldı?
Kamu çalışanlarına yeni destek geliyor! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı: Emekli sayısı kadar istihdam...
SSK VE BAĞ-KURLUYA ZAM HESABI | Merkez’in enflasyon anketi hesapları değiştirdi! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşı ne kadar olacak?
Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin öğretmen alımı için takvimi yayımladı: İşte atama yapılacak branşlar
PKK elebaşı Duran Kalkan’ın korkudan sesi titredi! Türkiye her yeri kuşatacak endişesi | Köşeye sıkışınca Erbil’i tehdit etti
Başkan Erdoğan’dan Tarım Ekosistemi Buluşması’nda önemli açıklamalar! Çiftçiye peş peşe müjdeler... Yeni kredi ve hibe limitleri
SON DAKİKA: Şaban Ataş cinayetinde flaş gelişme! 3 kişi tutuklandı! Müge Anlı duyurdu: Parçaları ormanlık alanda bulundu
Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak arasında sular durulmuyor: İhanet iddialarına Düvenci’den manidar sözler!
Rusya Devlet Başkanı Putin’den İstanbul Anlaşması vurgusu: Temel teşkil ediyor
Son dakika: Erkan Yolaç hayata gözlerini yumdu! ’Evet-Hayır’ yetim kaldı... 1960’ta radyo ile başlayan ekranları süsleyen renkli kariyer
Beylikdüzü’nde hastane odasında cansız bedeni bulunan hemşire Selin Bilgin’in şüpheli ölümü: İlaç doktorun cebinden çıktı!
Türkiye’nin Dünyadaki Kartları! AB’nin düşünce kuruluşu EUISS raporladı: Dört kritik bölgede önemli güç
Balıkesir’de motokuryelik yapan Ata Emre Akman’ın katilinden kan donduran ifade: Tersledi, bıçakladım!
Batı Şeria’da işkence ve tutuklama kampanyası! BBC ortaya çıkardı: Filistinlileri İsrail bayraklarına sarıp…
Galatasaray Fenerbahçe’nin eski yıldızına imzayı attırıyor! Bu transfer Süper Lig’i sallar
SON DAKİKA