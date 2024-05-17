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Kepçe kulak travma nedeni

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 17 Mayıs 2024 Güncelleme 17 Mayıs 2024, 07:01
Kepçe kulak travma nedeni

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Kepçe kulak rahatsızlığı olan kişilerde özgüven eksikliğinin yanı sıra stres ve anksiyete varlığı gibi psikolojik etkiler de oluşabiliyor. Plastik, Estetik ve Rekonstüriktif Cerrahı Op. Dr. Onur Oğan, "Dikkat eksikliği ve hiperaktivite problemleri yaşayan hastalarımız da var. Bu bulguların oluştuğu ve kepçe kulak problemi olan çocuklarda düzeltme ameliyatları 6-7 yaş civarında en erken yapılabilmektedir. Bu süre de ilkokula başlama dönemine denk geldiğinden oluşabilecek psikolojik etkilerin önüne geçmek mümkündür. Ortalama 45 ila 60 dakika süren bir operasyonla bu problemi çözmek mümkün olabilmektedir" diyor.

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